'İstiklal yolu Mehmet Akif' tiyatro oyunu izleyici ile buluştu

Kurtuluş Savaşı yıllarında maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden ecdadın ortak duygusu, inancın sembolü, milletin diriliş destanı olan İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Battalgazi'de 'İstiklal Yolu Mehmet Akif' tiyatro oyunu seyirci ile buluştu.

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  • 15.03.2022 12:26
  • Güncelleme: 15.03.2022 12:56
'İstiklal yolu Mehmet Akif' tiyatro oyunu izleyici ile buluştu
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Kurtuluş Savaşı yıllarında maddi ve manevi zorluklarla mücadele eden ecdadın ortak duygusu, inancın sembolü, milletin diriliş destanı olan İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Battalgazi’de “İstiklal Yolu Mehmet Akif” tiyatro oyunu seyirci ile buluştu.

12 Mart 1921 tarihinde Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen İstiklal Marşı’nın 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Battalgazi’de tiyatro oyunu ile anıldı. Malatya’nın Battalgazi Belediyesi’nin özel daveti üzerine Malatya’ya gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu aracılığıyla İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi sürecini konu alan tiyatro oyunu, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda ücretsiz olarak sahnelendi.

Tiyatro severler duygusal anlar yaşadı

Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan ve yönetmenliğini Kutlay Akbal’ın yaptığı, bir milletin yeniden doğuşunun simgesi, Ankara’nın tozlu yollarında yeni meclis ile Taceddin Dergahı arasında geçen, bir milletin yeniden doğuşunun simgesi İstiklal Marşı’nın yazılma öyküsünün anlatıldığı “İstiklal Yolu Mehmet Akif” tiyatro oyunu seyirci ile buluştu. Seyircilerin yüreklerine dokunulan tek perdelik tiyatro oyununda, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı kaleme alma hikayesi ön plana çıkarıldı. Duygusal anların yaşandığı tiyatro oyunu, tiyatro severlerin büyük beğenisini topladı. Bir saatlik tiyatro oyununda bazı seyirciler göz yaşlarına hakim olmadı.

“Türk gençliği, unutma! istiklal marşı korkma diye başlar!”

Tiyatro oyunu öncesi programın açılış konuşması gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Aynı duyguları taşıyan ve inananların kurtuluş mücadelesinde gösterilen gayretin burada tiyatro oyunu ile yansıtmaları bizi bir hayli duygulandırdı. Bu anlamlı günümüzde bizleri yalnız bırakmayan, bizimle aynı duyguları paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstiklal marşı denilince Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Akif Ersoy denilince ise aklımıza İstiklal mücadelesi geliyor. Milli Şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy, üstün bir mücadele ve kahramanlıklarla kazanılan Kurtuluş Savaşı sonrası kahraman ordumuz hitaben şiir yazmıştır. Türk Milletinin genlerinde olan özelliklerini dışarıya çıkarmak için bir şiir yazmıştı. Adı ise İstiklal marşıydı. Türk gençliği, unutma! İstiklal Marşı korkma diye başlar! Yüz binlerce şehit versen de Korkma! Diyordu. İstiklal Marşı, tam bağımsızlık ve kurtuluş savaşı mücadelesi veren kahraman ordumuzun gösterdiği iman, inanç, cesaret, kararlılık ve hürriyet aşkını en güzel ve coşkulu bir şekilde ifade etmektedir. İstiklal Marşımızın içeriğinde bulunan duygu ve mana derinlikleri Milletimizin öz benliğini yansıtmaktadır. Dizelerde geçen bayrak, sancak, ezan, hak, şahadet, din gibi kelime ve kavramlar milletimizi var eden temel değerlerimizdir. Buradan özellikle gençlerimize sesleniyoruz. Bizim ecdadımız böyle kahraman bir ecdad. Canları pahasına bize bu ülkeyi emanet ettiler. Bizlerde canımız pahasına ülkemizi korumalıyız. Bizlere miras olarak bırakılan bu eşsiz eser ve şanlı Türk bayrağı, Milletimiz var oldukça; geleceğimize yön vermeye, kutsal vatanımızın semalarında ilelebet yankılanmaya ve dalgalanmaya devam edecektir. Bu güzel oyunu bizlerle buluşturan ekibe sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İstiklal Marşımızın kabulünün 101.yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum” dedi.

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Mete KURTCEBE
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