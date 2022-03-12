'Yolu Malatya'dan Geçenler' Ankara'da buluştu

Yolu Malatya'dan Geçenler, Malatya Büyükşehir Belediyesinin organizasyonu ile Ankara'da buluştu.

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  • 12.03.2022 10:29
  • Güncelleme: 12.03.2022 11:52
'Yolu Malatya'dan Geçenler' Ankara'da buluştu
Malatya Gerçek Haber - Hasan Yağmur

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’Yolu Malatya’dan Geçenler’ organizasyonuyla Malatyalılar Ankara’da bir araya geldi. Düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sivil toplum kuruluşu ve mesleki teşekkül temsilcileri, Ankara’da görev yapan Malatyalı bürokratlar, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Malatyalı üst düzey yöneticiler, ile Ankara Malatyalılar Derneği üyeleri katıldılar.

“Malatya, insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu anayurt yapan destan şehridir”

Programın amacı ve önemi ile ilgili düşüncelerini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya kadim bir şehirdir. Malatya insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu anayurt yapan destan şehridir. İlim irfan şehridir. Kahramanlık destanlarının yazıldığı şehirdir. Yolları kesişen ve şu anda hayatta olan, Malatya’ya gönül veren, Ankara’da yaşayan ve gönlünde Malatya olan bütün hemşehrilerimiz buraya davet edildi” dedi.

“Malatya insanının ne kadar birlik beraberlik içerisinde olduğunun göstergesidir”

"Programa yoğun katılım Malatya insanının birlik beraberlik içerisinde olduğunun göstergesidir" diyen Gürkan, “Bu program, Ankara’da faaliyet sürdüren yaklaşık 30 hemşehri derneklerinin organize ettiği bir program. Bu kapsamda Malatya’da görev yapmış veya Malatya ile kesişmiş insanları buraya davet ettik. Ayrıca Malatyalı olup Ankara’da görev yapan bakanlıklardaki bürokratlarımız da bu programa dâhil edildi. Bugün Ankara’da bir Malatya gününü yaşatacağız. Daha saati başlamadan bile salonun dolu olduğunu görüyoruz. Bu da Malatya insanının ne kadar birlik beraberlik içerisinde olduğunun göstergesidir. Malatya’nın tarihinden getirilen bu güzel kültürü bugün Ankara’mızda da yaşatmak istedik. Malatyalı hemşehrilerimizi bir sofra etrafında toplayarak hem birbirleriyle kaynaşması hem de tanışması anlamında, aidiyet olgusunun oluşması noktasında, ayrıca da kent belleğinin, kent hafızasının dinamik tutulması anlamında önemli bir program olduğu kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’da da buna benzer bir programı icra etmek düşüncesindeyiz”

İlerleyen zamanlarda bu tür programların devam edeceğini söyleyen Gürkan, “Bu programlarla ilgili daha önce İstanbul’daki Malatyalı hemşehrilerimizle böyle bir programı icra etmiştik. Malatya’nın şöyle bir özelliği de var, Malatya nüfusunun yaklaşık 3 katı diğer şehirlerde yaşıyor. Malatya’nın 1,5 katı sadece İstanbul’da yaşıyor. Önümüzdeki günlerde nasip olursa İstanbul’da da buna benzer bir programı icra etmek düşüncesindeyiz. Geçtiğimiz zamanlarda Bursa’da bir başka örneğini gerçekleştirdik. İleriki zamanlarda Antalya ve Mersin’de buna benzer bir çalışma olacağını ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

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Hasan Yağmur
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