Avrupa Muay Thai Şampiyonu Aslan'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Avrupa Muay Thai Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Malatyalı sporcu Eylül Aslan, bundan sonraki hedefinin Dünya Muay Thai Şampiyonası'na katılmak olduğunu söyledi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 15.03.2022 16:26
  • Güncelleme: 15.03.2022 22:25
Avrupa Muay Thai Şampiyonu Aslan'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Avrupa Muay Thai Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Malatyalı sporcu Eylül Aslan, bundan sonraki hedefinin Dünya Muay Thai Şampiyonası’na katılmak olduğunu söyledi.

38 ülke 850 sporcu katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirilen, 13 Şubat’ta başlayıp 20 Şubatta sona eren Avrupa Muay Thai Şampiyonası’nda Eylül Aslan, yıldızlar kategorisinde 58 kilogramda altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etmişti.

Vali Aydın Baruş, Avrupa Muay Thai Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Malatyalı sporcu Eylül Aslan’ı makamında kabul etti.

Avrupa Şampiyonu olduğu bu yarışmanın ilk yarışması olduğunu söyleyen başarılı sporcu Eylül Aslan, yaklaşık bir buçuk yıldır azimle çalıştığını ve emeklerinin karşılığını aldığını belirtti. Malatya ve Türkiye’yi gururlandırmak için çalışmalara devam ettiğini vurgulayan Eylül Aslan, 6-11 Haziran tarihlerinde Muğla’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Gençler Muay Thai Şampiyonasına hazırlandığını, şampiyon olduğu takdirde 13-21 Ağustos tarihlerinde Malezya’da gerçekleştirilecek olan Dünya Muay Thai Şampiyonası’na katılmayı hedeflediğini söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ise, sporcunun başarısının tüm gençleri ve sporcuları motive ettiğine dikkat çekerek, Eylül Aslan’ı ve tüm gençleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Başarılarından ötürü gurur duyduğunu belirten Vali Aydın Baruş da, sporcu Eylül Aslan’ın kendini spora vererek hayatına güzel bir yön çizdiğini, gençlerin spor ile ilgilenerek hayatlarında daha emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Baruş, Eylül Aslan’ın bu başarısının devam etmesini dileyerek, tebrik etti.

Ziyarete, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Okul Sporları Şube Müdürü Orhan Altay, Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan Yavuz, şampiyon Eylül Aslan ile antrenörleri ve sporcu arkadaşları katıldı.

galeri
galeri
Mete KURTCEBE
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Sanal ortamında yasa dışı bahis oynatanlara 4 gözaltı

Sanal ortamında yasa dışı bahis oynatanlara 4 gözaltı

Yeşilyurt'ta karda sokak hayvanları unutulmadı

Yeşilyurt’ta karda sokak hayvanları unutulmadı

Gençlerin bilişim suçlarından uzak kalmaları için çaba

Gençlerin bilişim suçlarından uzak kalmaları için çaba

Malatya'da 8 ilçede eğitime kar engeli

Malatya’da 8 ilçede eğitime kar engeli

Öğrencilerin coşkulu gösterisi Başkan Güder'i duygulandırdı

Öğrencilerin coşkulu gösterisi Başkan Güder’i duygulandırdı

Malatya'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümünü kutlandı

Malatya’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yıl dönümünü kutlandı

Çok Okunanlar
1
Yeşilyurt'ta sıfır atık bilgilendirme toplantıları başladı

Yeşilyurt’ta sıfır atık bilgilendirme toplantıları başladı

2
Gençlerden yeşillendirmeye katkı

Gençlerden yeşillendirmeye katkı

3
Başkan Sadıkoğlu'ndan sertifikalı fidan vurgusu

Başkan Sadıkoğlu’ndan sertifikalı fidan vurgusu

4
Battalgazi'deki kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor

Battalgazi’deki kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor

5
Muaythai Avrupa Şampiyonu Aslan'a hediye

Muaythai Avrupa Şampiyonu Aslan’a hediye

6
AK Parti'de çalmadık kapı bırakılmayacak

AK Parti’de çalmadık kapı bırakılmayacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sertifikalarını Başkan Gürkan'dan alan muhtarlar kep attı

Sertifikalarını Başkan Gürkan’dan alan muhtarlar kep attı

Tüfenkci'den diplomasi değerlendirmesi

Tüfenkci’den diplomasi değerlendirmesi

DAHA FAZLA
Avrupa Muay Thai Şampiyonu Aslan'ın hedefi dünya şampiyonluğu

Avrupa Muay Thai Şampiyonu Aslan’ın hedefi dünya şampiyonluğu

Başkan Çınar, siyasetçilerle istişare toplantısı yaptı

Başkan Çınar, siyasetçilerle istişare toplantısı yaptı

Polise arama kurtarma eğitimi

Polise arama kurtarma eğitimi

'İstiklal yolu Mehmet Akif' tiyatro oyunu izleyici ile buluştu

"İstiklal yolu Mehmet Akif" tiyatro oyunu izleyici ile buluştu

Başkan Sadıkoğlu: 'Sorunlarımız ortak'

Başkan Sadıkoğlu: “Sorunlarımız ortak”