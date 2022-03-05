Aycan:'Başarısız insan yoktur, kaynaklarını kullanamayan insan vardır'

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Aycan seminerde yaptığı konuşmada,'Başarısız insan yoktur. Kaynaklarını kullanamayan insan vardır' dedi.

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  • 05.03.2022 15:30
  • Güncelleme: 05.03.2022 22:28
Aycan:'Başarısız insan yoktur, kaynaklarını kullanamayan insan vardır'
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Aycan seminerde yaptığı konuşmada,”Başarısız insan yoktur. Kaynaklarını kullanamayan insan vardır” dedi.

İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ersin Aycan’ın konuşmacı olarak katıldığı “Etkili Konuşma Teknikleri” konulu seminer düzenlendi.

Doğru kelime kullanımına vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Ersin Aycan, “Dil söyleyecek beden de topyekun bunu uygulamaya başlayacak. Eğer dilin söylediği kelimenin anlamını beyin bilmiyorsa vücutla orantısız bir sunum başlayacaktır. Ne olduğunu anlayamayacağınız bir konuşma stilinin içine gireceksinizdir. Biz kelimeleri anlamlandırıp söylememiz için bir birikim yapmak zorundayız yani heybeni, cebini her şeyini zihnini dolduracaksın” ifadelerini kullandı.

Aycan, etkili konuşmada özgüveni sağlamak için oturuş ve duruşun emin hale gelmesi gerektiğini belirterek, “Bir cümlede bir fikir söyleyin. Bir koltukta iki karpuz taşımayın. Konuşurken her cümle sadece bir fikir taşısın içinde. Konuşurken, düşünürken konuşma esnasında parazit sesleri kesinlikle kullanmayalım” şeklinde konuştu.

Konuşma sırasında etkili bir göz teması kurulması gerektiğine dikkat çeken Aycan, iletişim becerilerin öğrenilebilir ve geliştirilebilir olduğunu söyledi. Aycan, son olarak “Unutmayalım ki başarısız insan yoktur. Kaynaklarını kullanamayan insan vardır” diye konuştu.

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Mete KURTCEBE
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