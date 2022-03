Bakan Özer: “Türkiye kız çocuklarını eğitime kavuşturma problemini son 20 yılda çözmüştür”

Rönesans Vakfı tarafından Malatya’da yaptırılan Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesinin açılışı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla gerçekleşti.

Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’nun da birer konuşma yaptığı açılışta konuşan Bakan Özer, eğitimin tüm kademelerinde devasa bir seferberliğin yaşandığını söyledi.

“20 yılda 81 ilde inanılmaz eğitim yatırımları gerçekleştirildi”

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın liderliğinde son 19 yılda eğitimim tüm kademelerinde devasa bir seferberlik yaşandığını belirten Bakan Özer, ”Gelişmiş ülkelerin 1950’li yıllarda sağlamış olduğu okullaşma oranını yükseltmeyi biz 70 yıllık gecikme ile yaşadık. 81 ilde, tüm ilçelerimizde inanılmaz eğitim yatırımları oldu. Okullaşma oranlarında ciddi iyileşme sağlanırken, aynı zamanda derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısında inanılmaz bir düşüş yaşandı. Ortaöğretimde 2000’li yıllarda okullaşma oranı yüzde 44’ler civarında iken bugün yüzde 90’lara ulaştı. Bundan en çok yararlanan kadınlar ve kız çocuklarımız oldu. 2000’li yıllarda orta öğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranı 37.8 idi yani 2 kız çocuğumuzdan bir tanesi ancak liseye gidebiliyordu. Bugün bu oran yüzde 88. Hemen hemen tüm kız çocuklarımız eğitimle buluşabiliyorlar. Asıl çarpıcı olan ise yüksek eğitimde 2000’li yıllarda kadınlarımızın yükseköğretimdeki okullaşma oranı sadece yüzde 11 idi. Bugün yüzde 48.7 ve erkeklerin yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 40’lar seviyesinde. Yani Türkiye kız çocuklarını eğitme kavuşturmayla ilgili problemini son 20 yılda çözmüştür” ifadelerine yer verdi

“Yatırımlar eğitimdeki kalite ile paralel gerçekleşti”

Okullaşma oranındaki büyüme sağlanırken kalitenin de düşmediğini kaydeden Bakan Özer, “Burada iki tane kritik nokta vardı, bir derslik başına öğrenci sayısı, bir de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı. Siz eğitimde kitleselleşmeyi sağlarken, öğrenci sayısını arttırırken, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltamazsanız eğitimde kaliteyi sürdürülebilir kılmanız mümkün değil" şeklinde konuştu

“Bu dönem öğretmelerimize her türlü desteği vereceğiz”

Öğretmelere her türlü desteği verecekleri bir döneme girdiklerini aktaran Bakan Özer, "2000’li yılların başında eğitim sistemimizde 500 bin öğretmenimiz vardı. Bugün 2 milyon öğretmenimiz var. Şu andaki eğitim sistemimizdeki öğretmenlerin yüzde 75’i son 19 yılda eğitim sistemine dahil oldular. 2000’li yıllarda 500 bin öğretmen varken bu öğretmenlerimizin sadece yüzde 40’ı kadın öğretmendi. Bugün bu oran yüzde 59’a çıkmıştır. Bu dönem öğretmelerimize her türlü destek vereceğimiz bir dönem olacak .60 yıllık bir özlem olan 1962’lerde dile getirilen öğretmenlere has bir kanunun olması özlemi 14 Şubat 2022 itibariyle geçekleşmiş oldu. Dün itibariyle yönetmelik çalışmasıyla ilgilide tüm paydaşlardan da görüşleri aldık. Önümüzdeki hafta itibariyle de bu yönetmenliğin yayınlanmasıyla ilgilide süreci başlatacağız böylece uzman öğretmenlikle ilgili ilk adımı atmış olacağız. Yaklaşık 500 bin öğretmenimizin uzaman öğretmenlik sürecine dahil olabilme ihtimali var. Umut ediyorum ki tüm öğretmelerimiz bu süreçte başarılı olur ve öğretmenlik meslek kanunun kendilerine tanımış olduğu haklardan da yaralanmış olur. Eğitim sistemimiz sürekli artık öğretmenine destek veren öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimiyle ilgi tüm taleplerini yerine getiren yeni bir yaklaşımla öğretmenlerinin yanında yer almaya devam edecek” diye konuştu

Yapılan konuşmaların ardından Erman Ilıcak Fen Lisesinin açılışı yapıldı.