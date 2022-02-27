Başkan Güder’den Miraç Kandili Mesajı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, içinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç Kandili münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı. Miraç Kandilini idrak edecek olmanın sevinç ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Başkan Güder, tüm İslam âleminin Kandilini tebrik ettiği mesajında, “Miraç; beşeri hislerden, tertemiz bir kulluğa geçiştir. Miraç; Cenab-ı Hakk’ın daveti üzerine Cebrail’in (A.S.) rehberliğinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da ilahi huzura yükselmesidir. Miraç mucizesi, Kur’an-ı Kerim’de ayetlerle anlatılmış, varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. İsra Suresi’nin birinci ayeti kerimesinde Yüce Allah; ‘Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i), bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir’ diye buyurmaktadır. Miraç; Allah’ın gücü karşısında insan gücünün yetersiz olduğuna, ancak iman ve ibadetle müminin yüksek makamlar elde edebileceğine işaret eden olağanüstü bir hadisedir. Bu mübarek geceyi gaflet içerisinde geçirmemeli, Allah’a karşı şükran borçlarımızı ödemeliyiz. Peygamber Efendimizin şahsında tecelli eden Miracın tüm müminler nezdinde ki karşılığı namazdır. Zira Miraç mucizesinin en önemli sonuçlarından biri olan günde beş vakit namaz, ruhumuzu daraltan dünyevî ve süflî arzulardan arınarak ulvî duygulara yükselmenin yegâne yoludur. Namaz, fiziki âlemin sınırlarını aşarak Allah’ın sonsuz rahmet ve mağfiretine ulaşmaktır. Kısacası Miraç, Allah’a iman emniyetinde huzurlu bir gönül, Resulullah’a sadakat çizgisinde dosdoğru bir hayat ve namaza muhabbet neşesinde aydınlık bir geleceğin müjdesidir. O halde sınırlı ömrümüzün önemli duraklarından biri olan Miraç Gecesi’nde Rabbimize olan imanımızı, Peygamberimize olan sadakatimizi, namaza olan muhabbetimizi daha da pekiştirmeliyiz. Miraç, fani olandan vazgeçip baki olana yönelmektir. Bu faziletli gecede gönülden edilen tüm güzel duaların kabul olmasını dilerim. Bu duygu ve düşünceler ile içinde bulunduğumuz mübarek ayların ve Miraç Kandilinin tüm insanlığa rahmet, sağlık ve huzur getirmesini niyaz ediyor, bütün hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini en içten duygularımla tebrik ediyorum” dedi.