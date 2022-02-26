Belediye Başkanı Güder, yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hanımınçiftliği Eğitim Derneği'ndeki yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Yetim çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Güder, yetim ve öksüz çocukların hiçbir zaman sahipsiz olmadığını ifade etti.

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  • 26.02.2022 13:36
  • Güncelleme: 26.02.2022 13:36
Belediye Başkanı Güder, yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hanımınçiftliği Eğitim Derneği’ndeki yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Yetim çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Güder, yetim ve öksüz çocukların hiçbir zaman sahipsiz olmadığını ifade etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında Hanımınçiftliği Eğitim Derneği’ndeki yetim çocuklar ve aileleriyle Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta bir araya geldi. Yetim çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenen Güder, çocuklarla sohbet etti ve ilçede birçok sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini anlattı. Belediye Başkanı Güder, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in “Kim bir yetimin başını Allah rızası için okşarsa, elinin değdiği her kıl için kendisine sevap verilir” ve “Yetimi görüp gözetmeyi üzerine alan kimseyle ben cennette işte böyle (iki parmağıyla göstererek) yan yanayız” Hadis-i Şeriflerini hatırlatarak, her daim yanında olduklarını söyledi.

Düzenlenen programdan ötürü Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini ileten Hanımınçiftliği Eğitim Derneği Başkan Yardımcısı Latif Bayram, “Hanımınçiftliği Eğitim Derneği yetim komisyonu olarak bugün Belediye Başkanı Osman Güder ile bir araya geldik. Çalışmalarından ve vermiş olduğu destekten ötürü kıymetli başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı olsun. Dernek olarak bizim sloganımız ve amacımız; ‘Yetim gülerse dünya güler.’ Bu çocuklar bizlere Allah’ın bir emanetidir. Bu emanete sahip çıkmak için mücadele veriyoruz. Onlara değerli olduklarını ve sevdiğimizi hissettirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yetim gülerse dünya güler”

Yetim ve öksüz çocukların hiçbir zaman sahipsiz olmadığını belirten Güder, “Bugün benim içinde çok anlamlı bir gün. ‘Yetim gülerse dünya güler’ sloganıyla bizlerde Malatya’da ve ilçemizde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu evlatlarımızın yaşamadıklarını onlara yaşatmak adına Hanımınçiftliği Eğitim Derneğimiz güzel çalışmalara imza atıyor. Battalgazi Belediyesi olarak bizlerde her zaman bu tür çalışmaları destekliyoruz. Babası olmayan bir evladımızın başını okşamak sanırım ona verilebilecek en güzel hediyedir. Sevgili Efendimizin de yetim ve öksüzlerle ilgili hayatımıza rehber edileceğimiz Hadis-i Şerifleri var. Bizlerde bugün ailelerimizi ve yavrularımızı misafir ettik. Güzel bir gün geçirmelerine ve farklı duygular yaşamalarına vesile olduk. Gönüllerine dokunduk. Battalgazi Belediyesi olarak bizler her daim yetimlerimizin ve öksüzlerimizin yanındayız. Hiçbir zaman sahipsiz değilsiniz. Sizlere bir telefon kadar yakınız. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum, ailelerin ellerinden öpüyorum” diye konuştu.

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Mete KURTCEBE
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