Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yılı etkinliği kapsamında Malatya şehitliğinde tören düzenlendi.

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  • 18.03.2022 11:38
  • Güncelleme: 18.03.2022 15:19
Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Malatya Şehitlikte düzenlenen törene, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Vahap Erdem, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitlik anıtına çelenk bırakıldı. Vali Aydın Baruş, şehitlik anı defterini imzaladı. Baruş, Çanakkale Savaşı’nın imkansızlıklar içerisinde kazanılan bir zafer olduğunu belirterek, “Türk Milleti’nin, hürriyet ve bağımsızlık iradesini dünyanın en üstün müstevli güçlerine kabul ettirdiği bir Kahramanlık Destanı olan Çanakkale Savaşı’nı her türlü imkânsızlık içerisinde eşsiz bir zafere taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olan Çanakkale Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz” dedi.

Vatan ve bağımsızlık uğruna canını seve seve veren aziz şehitlerin tarih boyunca unutulmayacağını ifade eden Baruş, “ Tarihi boyunca, zulme ve esarete asla boyun eğmeyen büyük bir milletin evlatları olarak, Çanakkale Savaşında göğsünü vatana siper eden Şanlı Ecdadımızın bizlere emanet ettiği mukaddes vatan topraklarını korumak ve ebediyen hür yaşamak uğrunda canımızı seve seve vermek, Aziz şehitlerimizden miras aldığımız vazgeçilmez şiarımızdır. Bu sorumluluğun en şerefli vazifemiz olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız” şeklinde konuştu.

Anıttaki törenin ardından Vali Aydın Baruş ve beraberindeki heyet şehitliği ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

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Mete KURTCEBE
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