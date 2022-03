Haftasonu Tatili İçin En İyi Seçenek: Avşa Adası

Marmara bölgesinin en yoğun tatil alanlarından Avşa her geçen gün gelişerek profesyonel bir şekilde çalışan işletmeleri ile hizmet vermeye devam etmektedir. Yaz kış hizmet vermeye devam eden işletmelerin sizler için oluşturulmuş paketlerine Neredekal.com adresinden ulaşabilirsiniz. Tekne turları ile meşhur olan adada yazın sıcağından bir nebze uzaklaşmak için serin sularına kendinizi bırakabilirsiniz. Kış aylarında uğradığınızda meşhur sıcak şaraplara ulaşarak damağınızı şenlendirebilirsiniz. Avşa butik otelleri yıl içerisinde sıkça kullanılmaktadır. Sakin bir tatil hedefi olan kişilerin uğraması için mükemmel bir adres. Her bir köşesi ayrı estetiğe sahip Avşa sokakları sizi bekliyor. Unutamayacağınız, her anından ayrı bir zevk alacağınız bir bölge olan Avşa her sezon yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapmaktadır.

Avşa Adası’nda Ne Yapılır?

Dört tarafı sularla çevrili olan Avşa Adası güzel doğası ve yapılacak onlarca aktivitesi ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak tatil beldelerinden biridir. Deniz tatili için oldukça güzel bir yer olan Avşa’da yapılacaklar arasında denize girmenin yanı sıra kanoya binmek ya da tekne turuyla gezintiye çıkmak da eğlenceli aktiviteler arasında yer alır. Bunun yanı sıra Avşa Adası’ndaki koylar tek tek ziyaret edilebilir. Eğlence hayatının da oldukça canlı olduğu Avşa Adası gece eğlenmeyi seven misafirler için yapılacak aktiviteler arasında yer alır. Avşa Adası’nda güzel vakit geçirip tatilin keyfini çıkarmak isteyen kişiler Avşa pansiyon ve apart gibi değişik konaklama seçeneklerine göz atabilir.

Avşa Adası’nda Konaklama