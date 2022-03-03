İnönü Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarının ek protokolü imzalandı

Malatya İnönü Üniversitesi'nde sağlık alanında çalışan işçileri ilgilendiren ek protokol yetkili sendika ile imzalandı.

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  • 03.03.2022 11:54
  • Güncelleme: 03.03.2022 18:33
İnönü Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarının ek protokolü imzalandı
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Malatya İnönü Üniversitesi’nde sağlık alanında çalışan işçileri ilgilendiren ek protokol yetkili sendika ile imzalandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay imzasıyla yapılan açıklamada, “Rektörlüğümüz tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sağlık alanında çalışan işçilerimize 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren, Kamu Çerçeve Protokolü hükümleri doğrultusunda, ücretlerinde iyileştirme yapılmasına karar verilmişti. Bu iyileştirmenin uygulanabilmesi için yapılması zorunlu olan ek protokol yetkili sendika ile imzalanmıştır.

İmzalanan ek protokol ile Kamu Çerçeve Protokolü hükümleri 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Yine 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Hükümetimiz tarafından Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü uyarınca verilmesi kabul edilen yüzde 2,5 oranındaki zam da uygulanacaktır.Hayırlı olsun” denildi.

Mete KURTCEBE
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