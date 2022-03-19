Kayısı üreticilerine don uyarısı

Meteoroloji tarafından Malatya ve çevresindeki Kayısı üreticilerine don uyarısı yapıldı.

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  • 19.03.2022 15:41
  • Güncelleme: 19.03.2022 21:37
Kayısı üreticilerine don uyarısı
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Meteoroloji tarafından Malatya ve çevresindeki Kayısı üreticilerine don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “19 Mart Cumartesi ile 23 Mart Çarşamba günleri arasında Malatya ve çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Mete KURTCEBE
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