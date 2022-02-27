Köpeğiniz Uzuvlarını Yalıyor! Nasıl Durduracaksınız?

Bu yazıda, köpeğinizin uzuvlarınızı neden yaladığını ve onları nasıl durduracağınızı özetledik.

Köpeğiniz Neden Uzuvlarını Yalıyor?

Köpeğin pati yalaması için nedenler;

Stres; kendi patilerini yalıyorsa;

Selam verme; sahibinin kol, bacaklarını yalıyorsa;

Endişeli veya sinirli hissettiğinde, kendine zarar vermek için uzuvlarını yalayabilir.

Sahibine aşırı derecede bağımlıysa, sahibi kısa süreliğine evden çıksa bile bazı köpekler stresli hissedebilir ve pati yalar.

Köpekler ayrıca egzersiz eksikliğinden dolayı stresli hissederler. Meşgul müsünüz ve yürüyüşe çıkamıyor musunuz? Köpeğiniz uzuvlarını yalamaya başlarsa, bu bir stres belirtisidir.

Sahibinin Uzuvlarını Neden Yalar?

Köpeğiniz sahibinin uzuvlarını yaladığında, stresli davranıştan ziyade bir "selamlama" davranışıdır.

Sahibinin güvenini ve aynı zamanda sevgi gösterme isteğini iletmek için genellikle sahibinin uzuvlarını yalar.

Bazı yavru köpekler uzuvları yerine sahiplerinin ağızlarını yalar, ancak ağız yoluyla bulaşabilen hastalıklar (zoonozlar) olduğunu unutmayın.

Köpeğin Uzuv Yalaması Nasıl Önlenir?

Köpeğiniz uzuvlarını yalıyorsa, stresi azaltacaktır.

Yürüyüşe gidemediğinizden egzersiz eksikliğinden mi yoksa stresten mi kaynaklandığını ve köpeğinizin ne tür bir stres hissettiğini anlamak önemlidir.

Sahibinin uzuvlarını yalarsa, selamlama ya da şefkattir, bu yüzden onu durdurmaya zorlamanız gerekmez.

Çok sık yaladığı için sinir olduysanız, dikkatini başka bir şeye yönlendirmek iyi bir fikirdir.

Başını okşamak veya oyuncak vermek en iyi yoldur. Yalama alışkanlığı için azarlanmayın. Bunun nedeni stresin artmasının ve onla baş etmeye istekli olmasıdır.. Siz de onu sevin.

Köpeğinizin Durumunu Belirlemek Önemlidir

Başlangıçta, köpeğin vücudunu ve bacaklarını yalama eylemi, kürkünü ve derisini temizlemek için yapılan tımar işidir ve aynı zamanda normal bir eylemdir.

Ancak aynı yeri yalıyorsa yukarıdaki sebepler olabilir.

Yalama alışkanlığı olduğunda, kolayca tedavi edilemeyebilir, bu nedenle nedenini belirlemek ve onunla başa çıkmak önemlidir.

Neden, ne zaman, nasıl, hangi aralıklarla bu eylemi yapıyor öğrenin. Onu her gün aynı saatte düzenli yürüyüşlere çıkarın, oyuncaklarıyla oynasın, siz de onunla oynayın. Sevgi verin, takdir edin.. Kısacası köpek ile ilgilenin. Kendi patisini yalamayı bırakacaktır. Ancak size olan sevgisi sonsuz olduğundan sizin uzuvlarınızı yalamayı bırakmayabilir.