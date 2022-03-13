Malatya'da 8 ilçede eğitime kar engeli

Malatya'da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 8 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 13.03.2022 22:17
  • Güncelleme: 13.03.2022 23:30
Malatya'da 8 ilçede eğitime kar engeli
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Malatya’da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 8 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İlimize bağlı bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle; Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçeleri genelinde 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir.” denildi.

Açıklamada ayrıca 14 Mart 2022 Pazartesi günü engelli, hamile ve kronik ağır hastalığı bulunan kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Mete KURTCEBE
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Aycan:'Başarısız insan yoktur, kaynaklarını kullanamayan insan vardır'

Aycan:”Başarısız insan yoktur, kaynaklarını kullanamayan insan vardır”

YÖKAK'tan İnönü Üniversitesine akreditasyon incelemesi

YÖKAK’tan İnönü Üniversitesine akreditasyon incelemesi

Kayısı çiçeği festivali için iş birliği protokolü

Kayısı çiçeği festivali için iş birliği protokolü

Yerel yönetimler ve kadın çalıştayı düzenlendi

Yerel yönetimler ve kadın çalıştayı düzenlendi

Malatya'nın vejetaryen mutfağı Battalgazi'de yarışacak

Malatya’nın vejetaryen mutfağı Battalgazi’de yarışacak

İnönü Üniversitesi'nde sağlık çalışanlarının ek protokolü imzalandı

İnönü Üniversitesi’nde sağlık çalışanlarının ek protokolü imzalandı

Çok Okunanlar
1
Yeşilyurt'ta sıfır atık bilgilendirme toplantıları başladı

Yeşilyurt’ta sıfır atık bilgilendirme toplantıları başladı

2
Gençlerden yeşillendirmeye katkı

Gençlerden yeşillendirmeye katkı

3
Başkan Sadıkoğlu'ndan sertifikalı fidan vurgusu

Başkan Sadıkoğlu’ndan sertifikalı fidan vurgusu

4
Battalgazi'deki kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor

Battalgazi’deki kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor

5
Muaythai Avrupa Şampiyonu Aslan'a hediye

Muaythai Avrupa Şampiyonu Aslan’a hediye

6
AK Parti'de çalmadık kapı bırakılmayacak

AK Parti’de çalmadık kapı bırakılmayacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeşilyurt'ta karda sokak hayvanları unutulmadı

Yeşilyurt’ta karda sokak hayvanları unutulmadı

Gençlerin bilişim suçlarından uzak kalmaları için çaba

Gençlerin bilişim suçlarından uzak kalmaları için çaba

DAHA FAZLA
Malatya'da 8 ilçede eğitime kar engeli

Malatya’da 8 ilçede eğitime kar engeli

Öğrencilerin coşkulu gösterisi Başkan Güder'i duygulandırdı

Öğrencilerin coşkulu gösterisi Başkan Güder’i duygulandırdı

Malatya'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101'inci yıl dönümünü kutlandı

Malatya’da İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yıl dönümünü kutlandı

İnternette veri odaklı meslekler yüksek paralar kazandırıyor

İnternette veri odaklı meslekler yüksek paralar kazandırıyor

'Yolu Malatya'dan Geçenler' Ankara'da buluştu

’Yolu Malatya’dan Geçenler’ Ankara’da buluştu