Malatya’da Pide Pazartesi'den İtibaren 3 TL

Maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı 200 gramı 2,5 TL’ye satılan ekmeğin gramajı sabit tutularak, 21 Mart Pazartesi gününden itibaren 3 TL’ye satılacak. Son zamla birlikte Geçen yıl Haziran ayına kadar 1.5 TL’ye satılan Tırnaklı Pide, 9 ayda üçüncü kez zam yapılarak 3 TL’ye satılmaya başlanmış olacak.

11 Haziran 2021 tarihin’de 200 gram ekmek 2 TL’ye, 22 Kasım 2021 tarihinde’de 200 gram ekmek 2,5 TL’ye satılmaya başlanmıştı.