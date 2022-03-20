Malatya'da Pide Pazartesi'den İtibaren 3 TL

Malatya'da 2.5 TL'ye satılan ve tırnaklı yada pide olarak da bilinen ekmeğin fiyatı 3 TL'ye çıktı.

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  • 20.03.2022 15:09
  • Güncelleme: 20.03.2022 16:13
Malatya'da Pide Pazartesi'den İtibaren 3 TL
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı 200 gramı 2,5 TL’ye satılan ekmeğin gramajı sabit tutularak, 21 Mart Pazartesi gününden itibaren 3 TL’ye satılacak. Son zamla birlikte Geçen yıl Haziran ayına kadar 1.5 TL’ye satılan Tırnaklı Pide, 9 ayda üçüncü kez zam yapılarak 3 TL’ye satılmaya başlanmış olacak.

11 Haziran 2021 tarihin’de 200 gram ekmek 2 TL’ye, 22 Kasım 2021 tarihinde’de 200 gram ekmek 2,5 TL’ye satılmaya başlanmıştı.

Mete KURTCEBE
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