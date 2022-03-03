Malatya'nın vejetaryen mutfağı Battalgazi'de yarışacak

Battalgazi Belediyesi tarafından Malatya'nın zengin mutfak kültürünün tanınması, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerin ortaya çıkarılması ve tespit edilen bu yemeklerin gastronomi turizmi alanında tanıtılması amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında ödüllü 'Vejetaryen Yemek Yarışması' düzenlenecek.

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  • 03.03.2022 11:55
  • Güncelleme: 03.03.2022 18:33
Malatya'nın vejetaryen mutfağı Battalgazi'de yarışacak
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe imza atarak Malatya’da yarışma kültürünü yaymayı başaran Battalgazi Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir ödüllü yarışmanın daha startını verdi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla Malatya’nın zengin mutfak kültürünün tanınması, unutulmaya yüz tutmuş yöresel yemeklerimizin ortaya çıkarılması ve tespit edilen bu yemeklerin gastronomi turizmi alanında tanıtılması amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından ödüllü “Vejetaryen Yemek Yarışması” düzenlenecek. 18 yaşını doldurmuş tüm kadınların ücretsiz olarak başvuru yapabileceği ödüllü yarışmada, yarışmacılar en fazla iki farklı yemekle başvuru yapabilecek. Ödüllü Vejetaryen Yemek Yarışması’nda birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye gram altın, dördüncüye ve beşinciye tencere takımı hediye edilecekken, yarışmaya katılan tüm katılımcılara çay fincan takımı ve katılım belgesi verilecek. 7 Mart tarihinde başvuruların son bulacağı yarışmada, yarışmacıların yaptığı etli yemekler kabul edilmeyecek.

Jüri üyeliğini Sahrap Soysal yapacak

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü Vejetaryen Yemek Yarışması’nın jüri üyeleri de göz kamaştırıyor. Dünyaca ünlü yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, Battalgazi Belediyesi’nin bu özel yarışmasında jüri üyeliği yapacak. Sahrap Soysal’ın yanı sıra yemek kitapları kategorilerinde eserler yazmış Ayfer Yavi, Hüseyin Deniz, Cumali Çetinkaya ve İbrahim Halil Kılıç, Vejetaryen Yemek Yarışmasının jüri üyeliğini üstlenecek.

“Tüm kadınlarımızı özel yarışmamıza davet ediyorum”

Yarışmaya tüm kadınları davet eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Türkiye’de kültürel mirasımızla değil, mutfağımızla da söz sahibiyiz. Gastronomi şehri olarak ön plana çıkan Malatya’mızın birbirinden eşsiz lezzetleri adeta damak çatlatıyor. Tüm lezzetlerimizi dünyaya tanıtmak için Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda da zengin mutfağımızı tanıtmak ve gastronomi turizmi alanında tanıtılması amacıyla yarışmamızın startını verdik. Tüm kadınlarımızı yarışmamıza davet ediyorum” dedi.

Mete KURTCEBE
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