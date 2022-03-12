Öğrencilerin coşkulu gösterisi Başkan Güder’i duygulandırdı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, özgürlük, bağımsızlık ve milli mücadelenin en önemli imgelerinden birisi olan İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle Öğretmenler Ortaokulu’ndaki Beyaz Birlik Anaokulu öğrencilerinin gösterilerini izledi.

Türk Milleti’nin bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101. yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle Öğretmenler Ortaokulu’nda düzenlenen programa katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ortaokulu ve anaokulu öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrenciler ile yakından ilgilenen Başkan Güder, bir milletin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, milli değerlerimizi ve ideallerimizi yansıtan azim ve fedakârlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesi olan İstiklal Marşı’nı seslendiren Beyaz Birlik Anaokulu öğrencilerinin Türk bayraklı gösterisini izledi. Coşkulu anların yaşandığı program, unutulmaz anlara sahne oldu. Duygusal anlar yaşayan Başkan Güder, program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

“Allah bir kez daha bu ülkeye istiklal marşı yazdırmasın”

Öğrencilerin çiçeklerle karşıladığı Başkan Güder, Milli Şair merhum Mehmet Akif Ersoy’un “Allah, bir daha Bu Millete İstiklal Marşı Yazdırmasın” sözleriyle başladığı konuşmasında, “Aziz milletimizin ortak sesi ve vicdanını temsil eden İstiklal Marşımızın kabulünün 101’inci yıl dönümünü en kalbi duygularımızla kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Türk edebiyatının yetiştirdiği en büyük şairlerden biri olan Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bizler, bugün bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşıyor, büyük hedeflerimize doğru yürüyor isek, bunu İstiklâl Marşı’nı yazdıran ruha, canı pahasına bu toprakları vatan yapan ve koruyan ecdadımıza borçluyuz. Mehmet Akif Ersoy’un ‘Allah bir kez daha bu ülkeye İstiklal Marşı yazdırmasın’ temennisi için bizim bilinçli bireyler olmamız ve böyle evlatlar yetiştirmemiz gerekiyor. Bu bilinçli bireyleri ve toplumu oluşturmada emeği geçen başta annelerimize, öğretmenlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Evlatlarımızın Mehmet Akif Ersoy gibi yetiştirilmesinde sizlerin büyük bir katkısı var. Bizlerde yaşadığımız tecrübeleri bugün evlatlarımıza bilgi olarak aktarmaya çalışacağız. Hepimizin ortak amacı evlatlarımızı iyi bir şekilde yetiştirmek. Günümüz Türkiye’sinde çocuklarımızın eğitim kalitesinin artması ve daha güzel yetiştirilmesi noktasında güzel hizmetler sunuluyor. Battalgazi’de 3 yıldır görevdeyiz ve en büyük yatırımı gençlerimize yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bölgemizde anaokulu sayımız çok azdı. Milli Eğitim Bakanımız ile görüştük ve anaokulu yapımı sözü aldık. Eski yerleşke yeri olduğu için okul alanı oluşturulması noktasında sorun yaşıyoruz. İnşallah 15 anaokulunun yerlerini Battalgazi bölgesinde hazırladık. İlçemiz için ciddi çabalar sarf ediyoruz. Hizmet aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda gece gündüz demeden canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Hepinizin gözlerinden öpüyorum, sizleri seviyorum” dedi.