Polise arama kurtarma eğitimi
Malatya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri personeline yönelik 'Hafif Arama Kurtarma Eğitimi' düzenlendi.
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE
Malatya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri personeline yönelik “Hafif Arama Kurtarma Eğitimi” düzenlendi.
“Türkiye Afet Eğitim Yılı” faaliyetleri kapsamında afet olayları karşısında koordineli, soğukkanlı ve bilinçli görev yapılabilmesi amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından Malatya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme birimlerinde çalışan personele “Hafif Arama Kurtarma Eğitimi” verildi.
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