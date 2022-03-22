Rossi Flamengo'ya Gidebilir!

Türkiye’nin en güvenli bet sitelerinden birisi olarak piabet faaliyet gösteriliyor. Şirketin güncel giriş adresine girip bahis oynanabilecektir. Flamengo’nun yaz transfer politikasını genişletmeye başladı. Brezilya kulübünün transfer politikası içerisinde Fenerbahçe’nin Rossi’de yer alıyor. Sarı lacivertli kulübün genç ve başarılı futbolcusu takibe alındı. Flamengo yöneticilerinin Uruguaylı golcüyü takibe aldıkları ve İstanbul’a gelip Fenerbahçe’nin maçını izlemeye gelecekleri öğrenildi.



Brezilyalı futbolcu MLS’te yılın futbolcusu seçildikten sonra Feneberhçe’ye kiralanmıştı. Sarı lacivertli kulüp daha sonra oyuncunun bonservisini de satın aldı. 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyurmuştu. Uruguaylı golcü futbolcunun gösterdiği performans olumlu şekilde hareket etse de bir türlü beklenen verimi gösteremedi.



Rossi için Teklif Bekleniyor!



Brezilya basınında haberler artmaya başladı. Flamengo medyası tarafından yapılan haberlere göre Rossi ile özel olarak görüşülecek. Fenerbahçe ’nin onay vermesinin ardından oyuncunun ikna edilmesi için görüşme bekleniyor. Bu görüşme sonucunda da Rossi’nin Fenerbahçe’den ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe’de mutlu olmadığı gözlemlenen Rossi’nin de ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Uruguaylı futbolcunun Fenerbahçe’nin başarısızlığından dolayı memnun olmadığı belirtiliyor. Kulislerde konuşulan haberlere göre Rossi’nin takımdan ayrılmak için gelebilecek bir teklife hayır demeyeceği.



Rossi’nin menajeri ile yaptığı görüşmede Fenerbahçe’de mutlu olmadığı ve gelebilecek bir teklifi değerlendirmek istediği öğrenildi. Bunun ardından da menajeri harekete geçti. İlk temasları da Brezilya kulübü ile kurdu. Flamengo camiası da Rossi transferine sıcak bakıyor. MLS de gösterdiği performans ile daha önceden takip ettikleri öğrenildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Ali Koç Talimat Verdi



Son olarak Rossi’nin satış listesine konmasının ardında Ali Koç’un talimatının yer aldığı öğrenildi. Ali Koç’un yeni bir yapılanmaya gitme kararı aldığı öğrenildi. Bonservis değeri iyi olan ve satışı yapılabilecek bütün oyuncuların satılmasını istediği konuşuluyor. Bu oyuncuların başında ise Rossi bulunuyor. MLS de yılın futbolcusu seçilerek Fenerbahçe’ye geldiğinden oyuncunun Avrupa’da ve Güney Amerika’da ciddi bir takibi bulunuyor. Bunların başında da Brezilya kulüpleri yer alıyor. Brezilya kulüpleri arasında en ciddi ilgilenen kulübün ise Flamengo olduğu öğrenildi. Brezilyalı kulübün satışı yakın süre içerisinde bitirmesi bekleniyor.

Rossi’nin satışı ile ilgili gelişmeler devam etmekte olup yakın zaman içerisinde resmi teklifin yapılması bekleniyor. Ali Koç’un da bonservis konusunda anlaşıldığı takdirde oyuncunun satışında kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

Bonservisi Belirsiz