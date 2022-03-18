Şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri yemekte buluştu

Malatya'da, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri yemekte buluştu.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 18.03.2022 18:01
  • Güncelleme: 18.03.2022 22:34
Şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri yemekte buluştu
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Malatya’da, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yılı ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri yemekte buluştu.

Nikah Sarayı Salonu’nda düzenlenen programa, Vali Aydın Baruş, eşi Nagihan Baruş, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2. Ordu Garnizon Komutanı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Selami Arslan, 7. Anajet Üs Komutanı Hv. Plt. Alb. Zeki Koltukoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Şehit ve Gazi Dernek Başkanları ile Şehit ve Gazi aileleri katıldı. Program, Kuran Tilaveti ve şehitler için yapılan dua ile başladı. Programda Vali Aydın Baruş, günün anlam ve önemini içeren konuşma yaptı. Baruş, “Bugün yurdumuzun dört bir tarafında terörle mücadele eden kardeşlerimiz, Suriye’de, Irak’ta dağlarda, en ücra köşelerde Mehmetçiğimiz; iman ve şehadetle mücadele ediyor. Onlara bir adım geri attıramazsınız. Çünkü onlar, atalarının hangi paha uğruna bu vatanı kendilerine emanet ettiğini gayet iyi biliyorlar. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. Sizlerin gösterdiği metanet ve acıya katlanma sabrı her zaman bizlere örnek oluyor. Sizlere bir kez daha müteşekkir olduğumuzu buradan ifade ediyorum ve davetimize icabet ederek bizleri onurlandırdığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Şehitlerimize, hayatını kaybeden gazilerimize bir kez daha saygı ve hürmetlerimizi, minnetlerimizi iletiyoruz. Allah, ebedi yurdumda bizleri birlikte eylesin inşallah. Bizlere de her zaman şehadet ruhuyla bu vatan uğruna, millet uğruna fedakarlığa katlanıp mücadele etme şuuru versin, bizleri de bu şuurdan hiçbir zaman ayırmasın” diyerek sözlerini tamamladı.

galeri
galeri
Mete KURTCEBE
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yeşilyurt'ta kadın projelerine hız

Yeşilyurt’ta kadın projelerine hız

Bozbağ'ın hedefi, Avrupa Şampiyonluğu

Bozbağ’ın hedefi, Avrupa Şampiyonluğu

Tüfenkci, 'Projeler şeffaf olarak yapılmaktadır'

Tüfenkci, 'Projeler şeffaf olarak yapılmaktadır'

Gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Sertifikalarını Başkan Gürkan'dan alan muhtarlar kep attı

Sertifikalarını Başkan Gürkan’dan alan muhtarlar kep attı

Tüfenkci'den diplomasi değerlendirmesi

Tüfenkci’den diplomasi değerlendirmesi

Çok Okunanlar
1
Gençlerden yeşillendirmeye katkı

Gençlerden yeşillendirmeye katkı

2
Muaythai Avrupa Şampiyonu Aslan'a hediye

Muaythai Avrupa Şampiyonu Aslan’a hediye

3
Başkan Sadıkoğlu'ndan sertifikalı fidan vurgusu

Başkan Sadıkoğlu’ndan sertifikalı fidan vurgusu

4
Battalgazi'deki kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor

Battalgazi’deki kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor

5
AK Parti'de çalmadık kapı bırakılmayacak

AK Parti’de çalmadık kapı bırakılmayacak

6
Malatya'da yerel yönetimlere kadınların katılım oranı artıyor

Malatya’da yerel yönetimlere kadınların katılım oranı artıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri yemekte buluştu

Şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri yemekte buluştu

Malatya'da Niyazi Mısri etkinliği

Malatya’da Niyazi Mısri etkinliği

DAHA FAZLA
'Mesleki Eğitimde Kolektif Etki Çalıştayı'nın raporu Bakan Özer'e sunuldu

“Mesleki Eğitimde Kolektif Etki Çalıştayı”nın raporu Bakan Özer’e sunuldu

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü

Battalgazi'de yeni nesil Çanakkale Zaferini yad etti

Battalgazi’de yeni nesil Çanakkale Zaferini yad etti

Bakan Özer: 'Türkiye kız çocuklarını eğitime kavuşturma problemini son 20 yılda çözmüştür'

Bakan Özer: “Türkiye kız çocuklarını eğitime kavuşturma problemini son 20 yılda çözmüştür”

Bakan Özer'den AK Parti Malatya il teşkilatına ziyaret

Bakan Özer’den AK Parti Malatya il teşkilatına ziyaret