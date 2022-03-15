Sertifikalarını Başkan Gürkan’dan alan muhtarlar kep attı

Malatya’yı mazisine layık istikbale hazırlama noktasında muhtarlardaki heyecanı gördüğünü ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Kadim coğrafyamızda geçmiş bin yılın üzerindeki sürecimizi gelecek bin yıllarla taçlandırmak istiyoruz. Coğrafyamız kutsal bir coğrafyadır. Cennet vatanımızın mahallelerinde bizler görev almışız, seçilen kişiler hüviyetine bürünmüşüz. Dar’ül Rifat dediğimiz seçkin insanların yaşadığı diyardan muhtarlarımız, seçkinlerin seçkinini oluşturanlardır. Demokrasi tarihinde muhtarlığın çok önemli olduğunu görüyoruz. Bizler bir amblem altında seçiliyoruz ama muhtarlarımız sadece isimleriyle seçiliyor. Bu, mahallede güvenilir, adil, adaletli, herkese eşit şekilde yaklaşır ve mahallenin sorunlarıyla ilgili bütün hanelerle ilgilenen kişi olarak seçilir muhtarlarımız. Dolayısıyla böyle vebali bir sorumluluk içerisinde seçilmek kişi açısından da aynı zamanda kendisini otokontrol etme durumunda olduğunun en temel göstergesidir. Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlarımızla ilgili kendi mahallelerinde onure edilmelerini, muhtarlarımızın vasıtasıyla hizmetlerin götürülmesiyle birlikte ayrıca muhtarlık müdürlüğümüz tarafından 718 mahallemizin web siteleri açılarak muhtarlıkla ilgili duyuruların, yapılan işlerin ve faaliyetlerinde duyurulması sağlandı. Eğitimler kapsamında muhtarlarımıza gerekli bilgiler verildi. Bu bilgiler muhaceresi içerisinde muhtarlarımız görevlerini ifa ederken layıkıyla yapma sorumluluğu içerisinde en güzel şekilde yapacaklarına inanıyorum. Bizler özellikle geçtiğimiz süreç içerisinde kırsal kesimlerdeki muhtarlarımıza hizmet etme noktasında bütün imkânlarımızı ve kaynaklarımızı zorlayarak en güzel şekilde hizmet etmeye gayret ettik. Bugün Türkiye’de açık ara en fazla yatırım yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Bizim geçmişimiz medeniyet destanları, kahramanlık destanları ve ilim irfan destanları yazmış. Atalarımız bu destanları yazarken bizlerde hizmet destanları yazmakla mükellefiz. Muhtarlarımızda bulundukları mahallelerde hizmet destanları yazacaklar. Hep birlikte el ele vereceğiz. Gönül gönüle vereceğiz. Bizim derdimiz memleketimizin ihyasıdır. İmarıdır, inşasıdır. Memleketimizi mazisine layık istikbale hazırlamaktır. Ben muhtarlarımızda bu heyecanı görüyorum. Ben mesai arkadaşlarımıza mahallelere gittiklerinde muhtarları ziyaret etmelerini söylüyorum. Muhtarlarımızın görüş ve düşüncelerini almalarını söylüyorum. Hatta hizmet yaparken planlama yapmış olabilirsiniz ama muhtarlarımızın görüşlerini aldığınızda mühendislik harikalarının harikalarını görürsünüz diye söylüyorum. Yaptığımız çalışmalarda Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere desteği çok. Bu konuda teşekkür ettiğimi ifade ediyorum. Hükümetimizin, bakanlarımızın, milletvekillerimizin desteklerini alıyoruz. STK’larımızdan ve bürokratlarımızdan da destekler alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sertifika törenimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Nikah Sarayında gerçekleştirilen programda kep atan muhtarların mutlulukları ve heyecanları görülmeye değerdi. Muhtarlar Sertifika töreni öncesinde programın düzenlenmesinde emeği geçen paydaşlara teşekkür ettiler. Muhtar Akademisi programına katılan muhtarlardan Darende Muhtarlar Dernek Başkanı Mehmet Çelik, “Muhtarlarımızla birlikte iki gün Muhtar Akademisinde dersler gördük. Sertifikalarımızı düzenlenen törenle aldık. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Paşaköşkü Mahallesi Muhtarı Asiya Şahin de, “İki gün süreyle Muhtar Akademisi kurslarına katıldık. Selahattin Gürkan Başkanımız sağ olsun böyle bir organizasyon düşünmüş. Üniversite mezunu gibi mutluyuz. Üniversitede görevli hocalarımız bizlere ders verdi hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Özellikle Selahattin Gürkan Başkanımıza ve ekibine tekrar teşekkür ediyorum. Sınavı da başarıyla geçtik ve kep attık” ifadelerini kullandı.

Üniversite Mahallesi Muhtarı Esra Polat ise “Geçtiğimiz hafta Muhtar Akademisi adı altında aldığımız eğitimin taçlandırma törenini Selahattin Başkanımızın önderliğinde diplomalarımızı aldık. Çok güzel bir çalışma oldu biz muhtarlar için. Eğitim anlamında öğrenerek, anlayarak ve anlatarak hem mahallemize hem memleketimize faydalı olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediyemize ve bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Görgü Mahallesi Muhtarı Ayhan Yıldız, “Öncelikle Muhtar Akademisinin düzenlenmesine vesile olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve emeği geçen belediye personelleri ile Üniversiteden gelen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Mezuniyet törenimizi yaptık ve sertifikamızı aldık” şeklinde konuştu.

Akademi programını düzenleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Hekimhan Söğüt Mahalle Muhtarı İsmail Yaşar, “Gerçekten çok güzel bir organizasyon, bizi onure ettiler. Bizleri çok güzel ağırladılar, çok güzel misafirperverlik gösterdiler. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a Turgut Özal Üniversitesi hocalarına ve emeği geçenlere mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çilesiz Mahallesi Muhtarı Veysel Özfındık da, “Muhtarlık Akademisi eğitimlerine katıldık. Mezuniyet töreni için Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan programa katıldık. Yapılan çalışmalar için öncelikle Büyükşehir Belediyemize, Üniversitemizin kıymetli hocalarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İki günlük eğitim programını başarıyla tamamladıklarını belirten Akçadağ Muratlı Mahallesi Muhtarı Gülistan Kalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Hizmetlerine mahallelerinde devam edeceklerini ifade eden Kale İlçesi Uzunhüseyin Mahalle Muhtarı Vahap Kurtay, iki gün süren eğitimlerini tamamladıklarını ve eğitim sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan sertifikalarını aldıklarını, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiklerini söyledi.

Cevatpaşa Mahallesi Muhtarı Murat Dikenli ile Karakavak Mahalle Muhtarı İhsan Güngör’de iki gün süren eğitimler sonrasında kep attıklarını ve eğitim programından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiklerini söylediler.