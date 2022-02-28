Tahir Kırandan Önemli Açıklamalar

Galatasaray ile karşılaşan ve bu maçtan 4-2 gibi bir skor ile karşılaşan Çaykur Rize spor bu mağlubiyetin izlerini silmeye çalışıyor. Takım başkanı olan Tahir Kıran 4 – 2 olarak sonuçlanan maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Resmen katliama uğradıklarını söyleyen Tahir Kıran açıklamaları ile gündeme oturmuş bulunuyor.

Takımının mağlubiyeti hakkında konuşan başkan bu mağlubiyetin talihsiz olduğunu rakip takımın hakkı ile bu maçı kazanmadığını söyledi. Sürekli olarak hakemlerden dolayı mağduriyetler yaşadıklarını ifade eden Tahir kıran ligin 3. Haftasından itibaren mağduriyetler yaşadıklarını sözlerine ekledi. Normalde maç içerisinde 2-1 öne geçmelerine rağmen 4-2 yenik ayrılmalarını garipseyen Tahir kıran hakemlerin tutumunun maçın sonucuna etki ettiğini söyledi. Sultanbet

Çaykur Rizespor Galibiyeti Hak etti

Kendi takımının mücadelesinden oldukça memnun olduğunu söylenen Tahir Kıran yenilgiye rağmen takımını tebrik etmeyi ihmal etmedi. Zorlu bir deplasmanda yaptıkları mücadelenin bir sonucu olarak futbol dolu bir maç yaşattıklarını söyleyen zorlu fakat hak ettikleri galibiyeti alamadıkları için dert yandıklarını söyledi.

Takımlarının taraftarlar tarafından yalnız bırakılmadığını söylenen Tahir kıran dolu dolu stada dikkat çekti. Bunun yanında hakemlerin yanlı tutumları nedeni ile istedikleri başarıyı elde edemediklerini söyleyen Tahir Kıran maçın sonucunda zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Artık bu durumlardan şikâyetçi olan başkan benzer durumların bir daha yaşanmamasını istedi. Artık sahalarda futbol coşkusu olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

