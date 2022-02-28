Tahir Kırandan Önemli Açıklamalar

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 28.02.2022 18:05
  • Güncelleme: 28.02.2022 18:05
Tahir Kırandan Önemli Açıklamalar

Galatasaray ile karşılaşan ve bu maçtan 4-2 gibi bir skor ile karşılaşan Çaykur Rize spor bu mağlubiyetin izlerini silmeye çalışıyor. Takım başkanı olan Tahir Kıran 4 – 2 olarak sonuçlanan maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Resmen katliama uğradıklarını söyleyen Tahir Kıran açıklamaları ile gündeme oturmuş bulunuyor.

Takımının mağlubiyeti hakkında konuşan başkan bu mağlubiyetin talihsiz olduğunu rakip takımın hakkı ile bu maçı kazanmadığını söyledi. Sürekli olarak hakemlerden dolayı mağduriyetler yaşadıklarını ifade eden Tahir kıran ligin 3. Haftasından itibaren mağduriyetler yaşadıklarını sözlerine ekledi. Normalde maç içerisinde 2-1 öne geçmelerine rağmen 4-2 yenik ayrılmalarını garipseyen Tahir kıran hakemlerin tutumunun maçın sonucuna etki ettiğini söyledi. Sultanbet 

Çaykur Rizespor Galibiyeti Hak etti

Kendi takımının mücadelesinden oldukça memnun olduğunu söylenen Tahir Kıran yenilgiye rağmen takımını tebrik etmeyi ihmal etmedi. Zorlu bir deplasmanda yaptıkları mücadelenin bir sonucu olarak futbol dolu bir maç yaşattıklarını söyleyen zorlu fakat hak ettikleri galibiyeti alamadıkları için dert yandıklarını söyledi.

Takımlarının taraftarlar tarafından yalnız bırakılmadığını söylenen Tahir kıran dolu dolu stada dikkat çekti. Bunun yanında hakemlerin yanlı tutumları nedeni ile istedikleri başarıyı elde edemediklerini söyleyen Tahir Kıran maçın sonucunda zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Artık bu durumlardan şikâyetçi olan başkan benzer durumların bir daha yaşanmamasını istedi. Artık sahalarda futbol coşkusu olması gerektiğini de sözlerine ekledi.
 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Sadıkoğlu'ndan sertifikalı fidan vurgusu

Başkan Sadıkoğlu’ndan sertifikalı fidan vurgusu

Bakan Yardımcısı Ergüneş, Vali Baruş'u ziyaret etti

Bakan Yardımcısı Ergüneş, Vali Baruş’u ziyaret etti

AK Parti'de çalmadık kapı bırakılmayacak

AK Parti’de çalmadık kapı bırakılmayacak

Gençlerden yeşillendirmeye katkı

Gençlerden yeşillendirmeye katkı

Malatya'da yerel yönetimlere kadınların katılım oranı artıyor

Malatya’da yerel yönetimlere kadınların katılım oranı artıyor

Yeşilyurt'ta sıfır atık bilgilendirme toplantıları başladı

Yeşilyurt’ta sıfır atık bilgilendirme toplantıları başladı

Çok Okunanlar
1
Battalgazi'deki kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor

Battalgazi’deki kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor

2
AK Parti'de çalmadık kapı bırakılmayacak

AK Parti’de çalmadık kapı bırakılmayacak

3
Başkan Sadıkoğlu'ndan sertifikalı fidan vurgusu

Başkan Sadıkoğlu’ndan sertifikalı fidan vurgusu

4
Muaythai Avrupa Şampiyonu Aslan'a hediye

Muaythai Avrupa Şampiyonu Aslan’a hediye

5
Bakan Yardımcısı Ergüneş'ten Başkan Gürkan'a ziyaret

Bakan Yardımcısı Ergüneş’ten Başkan Gürkan’a ziyaret

6
Bakan Yardımcısı Ergüneş, Vali Baruş'u ziyaret etti

Bakan Yardımcısı Ergüneş, Vali Baruş’u ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Güder'den Miraç Kandili Mesajı

Başkan Güder’den Miraç Kandili Mesajı

Vali Baruş'un Miraç Gecesi Kutlama Mesajı

Vali Baruş'un Miraç Gecesi Kutlama Mesajı

DAHA FAZLA
Belediye Başkanı Güder, yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu

Belediye Başkanı Güder, yetim çocuklar ve aileleriyle buluştu

Bakan Yardımcısı Ergüneş: ''Malatya'ya katkıda bulunmak istiyoruz''

Bakan Yardımcısı Ergüneş: ’’Malatya’ya katkıda bulunmak istiyoruz’’

Muaythai Avrupa Şampiyonu Aslan'a hediye

Muaythai Avrupa Şampiyonu Aslan’a hediye

Bakan Yardımcısı Ergüneş'ten Başkan Gürkan'a ziyaret

Bakan Yardımcısı Ergüneş’ten Başkan Gürkan’a ziyaret

Battalgazi'deki kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor

Battalgazi’deki kentsel dönüşüm konutları hızla yükseliyor