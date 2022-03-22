Teknokent ve teknoparklar yeni süreçleri üretecek

Malatya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Fatih Kocamaz, verdiği konferansta, teknokent ve teknoparkların önemini anlatarak, 'Teknokent ve teknoparklar yeni ürünler, yeni teknolojiler, yeni yazılım ve yeni süreçleri üretmeyi amaçlar' dedi.

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  • 22.03.2022 10:26
  • Güncelleme: 22.03.2022 11:48
Teknokent ve teknoparklar yeni süreçleri üretecek
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Malatya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Fatih Kocamaz, verdiği konferansta, teknokent ve teknoparkların önemini anlatarak, “Teknokent ve teknoparklar yeni ürünler, yeni teknolojiler, yeni yazılım ve yeni süreçleri üretmeyi amaçlar” dedi.

Malatya İnönü Üniversitesi Kariyer Merkezi, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Malatya İl Temsilciliği ve Malatya Teknokent ortaklığında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen “Türkiye’de Katma Değeri Yüksek Üretime Geçişte Teknokentler” konulu konferansa, Malatya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Fatih Kocamaz konuşmacı olarak katıldı.

Düzenlenen konferansa, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Hasan Yılmaz ile Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılara öncelikle kendini tanıtan Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Fatih Kocamaz, Teknokent “Üniversite Sanayi Buluşmaları” ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Kocamaz, “Öncelikle Teknokent ve Teknopark nedir? Açıklama yapayım. Yeni iş ve buluşların gerçekleştirildiği, yüksek katma değerli ürünlerin, yazılımların üretildiği bir ekosistem aslında. Bu ekosistem Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunları adı altında bir kanunla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kanunlaştırılmıştır. Biz aslında bir şirket olmamıza rağmen özerk yapılı bir şirketiz, yani kanun statüsünde yürütülen bir şirketiz, yarı kamu diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Girişimcilerin, öğrencilerin, iş adamlarının, akademisyenlerin yenilikçi fikirleri, gördükleri eksikleri şirketleştirerek ticarete dökme kapasitelerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Kocamaz, bilim ve teknoloji alanındaki gelişimlerin girişimciler ve bilim adamları aracılığı ile sanayiye aktarıldığını vurguladı. Kocamaz , “Üniversitelerde çok ciddi akademik bilgi var. Fakat biz hocalarımızın bilgilerini sanayiye aktarmak için bir sistem kuramadık. O yüzden hocalarımız içlerine kapanık bir şekilde sadece yayın odaklı çalışıyorlar. Fakat son zamanlarda Teknokent ve Teknopark’ta da görüyoruz ki hocalarımızın fikirleri, sanayi ve ticaret ile buluştuğu zaman çok yüksek katma değerli ürünler üretilebiliyor. Bunu da hem biz hem de hocalarımız görmeye başladı. Bu nedenle de, teknokent ve teknoparklar yeni ürünler, yeni teknolojiler, yeni yazılım ve yeni süreçleri üretmeyi amaçlar” şeklinde konuştu.

Konferans, Prof. Dr. Gökhan Tuncel’in, Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Fatih Kocamaz’a plaket takdimi ile son buldu.

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Mete KURTCEBE
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