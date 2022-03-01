Toplatma kararı bulunan ve bandrolsüz kitaplara el konuldu

Edinilen bilgiye göre, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa muhalefet kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan denetimler neticesinde, toplatma kararı bulunan 38 adet kitap ile bandrolsüz 4 bin 594 olmak üzere toplam 4 bin 632 adet kitap tespit edilerek tahkikata başlanıldı.