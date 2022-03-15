Tüfenkci'den diplomasi değerlendirmesi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci,bir programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında başarılı bir diplomasi yürüttüğünü söyledi.

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  • 15.03.2022 17:17
  • Güncelleme: 15.03.2022 22:24
Tüfenkci'den diplomasi değerlendirmesi
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Ziyarette gündeme dair konuşan Tüfenkci, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında başarılı bir diplomasi yürüttüğünü söyledi.

Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Ukrayna - Rusya savaşında Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin göstermiş olduğu diplomatik çabanın dünya tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. Bunun da Türkiye’ye ekonomik olarak iyi veya kötü yansımaları olduğunu biliyoruz’’ dedi.

’’Türkiye büyümeye devam edecek’’

Tüfenkci, pandemi ve savaş süreçleri gibi olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin ekonomik büyümeye devam ettiğini de kaydederek, ’’Biz bütün bu olumsuzluklara rağmen 2021’de Türkiye’yi yüzde 11 oranında büyüttük. İnşallah 2022’de de Türkiye büyümeye devam edecek. Yatırımlar noktasında Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla elzem ve önemli olan yatırımları önceleyerek yolumuza devam ediyoruz. 2023’te Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhurbaşkanlığı seçimi Türkiye’de hep sancılı olmuş ve 28 Şubat‘ta ittifak kuranlar bu ittifakı eski Türkiye özlemi ile kurduklarını da çekinmeden söylüyorlar ama biz önümüze bakıyoruz. Büyük ve yeni Türkiye özlemi ile milletimizle beraber yol yürümeye devam edeceğiz’ şeklinde konuştu.

Muhtarların önemine de dikkat çeken Milletvekili Tüfenkci,

’’Muhtarların bizlere göstermiş olduğu yol ve istikamet gerçekten önemli. Muhtarlarımız vatandaşlarımızın içerisinde ve onların bildirdiği sorunlar bizlerin çözmesi gereken ve vatandaşlarımızın rahat etmesi gereken sorunlar olduğunu biliyoruz. Biz muhtarlarımızı yol arkadaşı olarak görüyoruz. Hep beraber Battalgazi’imizi büyütmek adına çaba sarf edeceğiz. Malatya’mızı büyütmek adına çaba sarf edeceğiz" diye konuştu.

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Mete KURTCEBE
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