Vali Baruş'un Miraç Gecesi Kutlama Mesajı

Malatya Valisi Aydın Baruş'un Miraç Gecesi Kutlama Mesajı;

“Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’ in Yüce Allah’ın sonsuz kudreti ile bir gecede önce Mescid-i Aksa’ya oradan da Sidretü’l Münteha’ya yükseltilişini ifade eden ‘Miraç’ Hz. Peygamberin şahsında insanlığa sunulmuş ulvi bir yükselişin sembolüdür.

Kul olarak sıkıntıya duçar olduğumuz zamanlarda mutlaka bir çıkış yolunun olabileceğini ve Yüce Allah’ın yardımını esirgemeyeceğini gösteren Miraç’tan, beş vakit namaz, Bakara Suresi’nin son iki ayeti ve ümmetinden Allah’a ortak koşmadan ölen kimselerin affedileceği müjdeleriyle dönen Peygamber Efendimiz (S.A.V), iman edenlere verilebilecek olan en kıymetli hediyeleri getirmiştir.

Manevi duygularımızı canlandıran, iç dünyamıza doğru yolculuk yaparak nefsimizi sorgulamamızı sağlayan kutsal gün ve geceler aynı zamanda bizlere hatalarımızı düzeltme ve kendimizi yenileme fırsatları da sunmaktadır.

Rabbü-l Alemin’e samimi hislerle sığınma fırsatını bizlere sunan Miraç Kandili’ni manasına uygun olarak idrak etmek, dua ve tövbede kalplerimizi Yüce Yaradana hep birlikte yöneltmek, bizlere kardeşlik ve samimiyet duyguları içerisinde bir ve beraber olmanın mutluluğunu da yaşatacaktır.

Bu vesileyle, muhterem Malatya halkının, Aziz Milletimizin ve bütün İslâm Âleminin Miraç Gecesini tebrik ediyor, bu kutlu gecenin tüm insanlığın huzur ve mutluluğuna vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”

