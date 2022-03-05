YÖKAK'tan İnönü Üniversitesine akreditasyon incelemesi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Değerlendirme Takımı, kurumsal akreditasyon süreci kapsamında Malatya İnönü Üniversitesine saha ziyareti gerçekleştirdi.

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  • 05.03.2022 10:42
  • Güncelleme: 05.03.2022 11:38
YÖKAK'tan İnönü Üniversitesine akreditasyon incelemesi
Malatya Gerçek Haber - Mete KURTCEBE

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Değerlendirme Takımı, kurumsal akreditasyon süreci kapsamında Malatya İnönü Üniversitesine saha ziyareti gerçekleştirdi.

YÖKAK Kurumsal Akreditasyon sürecine alınan İnönü Üniversitesine YÖKAK değerlendirme takımı tarafından saha ziyareti yapıldı. Beş gün süren programda, değerlendirme takımı tarafından senato ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan toplantının yanı sıra akademik ve idari birim yöneticileri ile personel ve öğrencilere yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Program kapsamında, üniversite üst yönetimi, senato ve yönetim kurulu ile yapılan toplantıların dışında Eğitim, Diş Hekimliği, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri fakülteleri ile Karaciğer Nakli Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu, Malatya Meslek Yüksekokulu, Teknokent, araştırma merkezleri, daire başkanlıkları ve bazı idari birimler ziyaret edilerek yöneticilerle görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca ziyaretlerde akademik ve idari personel ile öğrencilerle görüşmeler yapılarak üniversitenin kalite güvence sistemi çerçevesindeki çalışmaları, birimlerdeki kalite süreçleri ve uygulanan politikalar, iç ve dış paydaşların karar alma süreçlerine ilişkin katılımları konusunda bilgi ve görüş alındı.

Saha ziyareti İnönü Üniversitesi’nin dış paydaşları olan Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyeleri, İl Sağlık Müdürlüğü, İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Fırat Kalkınma Ajansı, Türk Kızılay Malatya Şubesi, TSE İl Müdürlüğü, Kültür Turizm İl Müdürlüğü ve Çalık Denim yöneticileri ve temsilcileriyle yapılan toplantı ve görüş alışverişinin ardından son buldu.

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Mete KURTCEBE
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